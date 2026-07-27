Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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27.07.2026 17:00:00
What's Next For These 4 Quantum Computing IPO Stocks?
Four quantum computing stocks made their debut via an initial public offering (IPO) between February and June of this year: Quantinuum (NASDAQ: QNT), Xanadu Quantum Technologies (NASDAQ: XNDU), Horizon Quantum Computing (NASDAQ: HQ), and Infleqtion (NYSE: INFQ).As a group, they span every commercial quantum computing modality that currently exists, plus one that's a software layer. Only Quantinuum did a traditional IPO; the others merged with special purpose acquisition companies (SPACs) to get their public listings.So, with their biggest round of fundraising in the rearview mirror, what's next for these four stocks?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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