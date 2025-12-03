Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
|
03.12.2025 17:05:00
What's Wrong With Carnival Corp Stock?
Carnival Corp (NYSE: CCL) is a leading cruise ship company that has benefited from a rise in travel demand in recent years. It has been posting record-setting numbers along the way, and the business looks to be in far better shape than it has in previous years.But for all its progress, the stock's performance continues to be lackluster. This year, shares of Carnival are up just 3%, and its five-year gains sit at a relatively modest 28% (as of Nov. 28).What's wrong with the travel stock, and why does it continually trade at a discount?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carnival plcmehr Nachrichten
Analysen zu Carnival plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carnival plc
|20,43
|0,49%
|Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh
|20,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.