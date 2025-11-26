W Investments Aktie

W Investments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903310 / ISIN: PLARIEL00046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 13:48:00

What's Wrong With Circle Internet Group Stock?

Circle Internet Group (NYSE: CRCL) went public earlier this year, and in the crypto world, it was one of the hottest new offerings. It soared out of the gate and for a while looked like it might be the next hot stock to own. It went public on June 5 and would finish the day at more than $83. By June 23, it would hit its 52-week high of $298.99.But for multiple months, its shares have been in a tailspin. Since July, the stock has fallen 63%. It finished last week at a price of just over $71, down more than 76% from its high. What is wrong with the stock, and could this be an opportune time for crypto investors to buy shares of Circle Internet Group?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu W Investments S.A.mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu W Investments S.A.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Circle Internet Group 63,00 0,32% Circle Internet Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen