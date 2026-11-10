Clark Aktie
WKN DE: 345654 / ISIN: US1814571022
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10.11.2026 12:15:00
What's Wrong With Kimberly-Clark Stock?
It's fair to wonder what's going on with Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB). Its shares have dropped 16.5% over the last five years through Nov. 5. That's badly lagged the S&P 500 index's 56.5% gain.
Clearly, the company has had issues. What are they, and has Kimberly-Clark moved past them?
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