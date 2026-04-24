Wheels Up Experienc a Aktie
WKN DE: A3CU4A / ISIN: US96328L1061
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24.04.2026 13:32:54
Wheels Up Appoints Delta CFO Erik Snell To Board
(RTTNews) - Wheels Up Experience Inc. (UP), an on-demand private aviation services provider, on Friday said Erik Snell, executive vice president and chief financial officer of its majority shareholder Delta Air Lines, Inc. (DAL), has been appointed to the board as a Delta designee, replacing Dan Janki.
Snell, who previously served on the board from July 2021 to September 2023, has held several senior leadership roles at Delta, including executive vice president and chief customer experience officer.
Additionally, Wheels Up said Timothy Armstrong will not stand for re-election at the company's upcoming annual meeting after completing two terms as an independent director.
The board currently expects to nominate Roger Farah for election at the meeting to succeed Armstrong.
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