UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
|
26.11.2025 00:15:07
When Automation Becomes Infrastructure: Why Institutional Capital Is Moving Toward UiPath
BW Gestao de Investimentos Ltda. disclosed a substantial buy in UiPath on its November 13, 2025, SEC filing, increasing its stake by $35.69 million quarter-over-quarter.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dated November 13, 2025, BW Gestao de Investimentos Ltda. increased its position in UiPath (NYSE:PATH) by 2,620,000 shares during the third quarter. The post-trade holding reached 3,712,150 shares, valued at $49.67 million as of September 30, 2025, up from the previous quarter.This was a buy, lifting UiPath to 2.17% of reported AUM and making it the fund's 4th-largest holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|UiPath
|11,86
|0,70%