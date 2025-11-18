UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
|
18.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: UiPath präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
UiPath wird voraussichtlich am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,147 USD je Aktie gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 10,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 392,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 354,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,663 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,130 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 1,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UiPathmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: UiPath präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: UiPath legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: UiPath präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu UiPathmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|UiPath
|11,40
|-4,10%