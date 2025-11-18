Erste Schätzungen: UiPath präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UiPath wird voraussichtlich am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,147 USD je Aktie gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 10,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 392,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 354,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,663 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,130 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 1,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

