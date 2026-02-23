:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
23.02.2026 14:02:11
When is the Spring Statement and what might be in it?
Chancellor Rachel Reeves will give an update on her plans for the UK economy when she gives a statement alongside an economic forecast on 3 March.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!