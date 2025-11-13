Where Food Comes From Aktie

Where Food Comes From für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJNU / ISIN: US96327X2009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 15:14:43

Where Food Comes From, Inc. Q3 Income Climbs

(RTTNews) - Where Food Comes From, Inc. (WFCF) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $1.14 million, or $0.22 per share. This compares with $0.492 million, or $0.09 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 1.3% to $7.01 million from $7.10 million last year.

Where Food Comes From, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.14 Mln. vs. $0.492 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.09 last year. -Revenue: $7.01 Mln vs. $7.10 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Where Food Comes From Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Where Food Comes From Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Where Food Comes From Inc Registered Shs 12,16 -2,56% Where Food Comes From Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX stabil -- DAX leichter -- Wall Street etwas schwächer erwartet -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen werden am Donnestag mit einer verhaltenen Eröffnung erwartet. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen