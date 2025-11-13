Where Food Comes From Aktie
WKN DE: A2QJNU / ISIN: US96327X2009
|
13.11.2025 15:14:43
Where Food Comes From, Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Where Food Comes From, Inc. (WFCF) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $1.14 million, or $0.22 per share. This compares with $0.492 million, or $0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.3% to $7.01 million from $7.10 million last year.
Where Food Comes From, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.14 Mln. vs. $0.492 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.09 last year. -Revenue: $7.01 Mln vs. $7.10 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Where Food Comes From Inc Registered Shs
|12,16
|-2,56%
