:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
09.11.2025 09:37:00
Where Will Advanced Micro Devices Stock Be in 2 Years?
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) is meeting the insatiable demand for advanced chips needed for artificial intelligence (AI). After signing a major deal with OpenAI, the stock has surged 100% year to date. Investors might be hesitant to buy a stock after a sharp rally, but the company's momentum and valuation leave room for more upside in 2026.Image source: Getty Images.On its third-quarter earnings call, AMD reported a 36% year-over-year increase in revenue, driven by AI data centers, servers, and PC demand.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|208,90
|4,77%
