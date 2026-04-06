Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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06.04.2026 14:30:00
Where Will Applied Digital Stock be in 5 Years?
Applied Digital (NASDAQ: APLD) is the kind of AI growth story that can pull investors in fast. But the more bullish the story gets, the more this stock starts to look like a bet on near-perfect execution. Here's what long-term investors need to know before hitting "buy". Stock prices used were the market prices of March 30, 2026. The video was published on March 31, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Applied Co Ltd
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|Applied Digital Corporation Registered Shs
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