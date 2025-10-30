Brookfield Incorporacoes Aktie
WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8
|
30.10.2025 12:32:00
Where Will Brookfield Asset Management Be in 5 Years?
Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) recently held its annual Investor Day. The leading global alternative asset manager laid out its five-year plan at that event. Here's a look at where it expects to be in 2030. Brookfield Asset Management is one of the largest alternative investment firms in the world. It has over $1 trillion in assets under management (AUM), including $560 billion of fee-bearing capital. That fee-bearing capital currently generates $2.6 billion of annual fee-related earnings. The company has more than doubled its business in the past five years (it had $277 billion in fee-bearing capital and $1.3 billion in annual fee-related earnings in 2020) despite returning over $130 billion in capital to clients. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
