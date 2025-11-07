Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
07.11.2025 12:00:00
Where Will Coca-Cola Stock Be in 1 Year?
Investors were all fired up about Coca-Cola (NYSE: KO) stock a few months ago when the market was down and growth stocks went tumbling. That's one of the ways the market works. When there's worry, investors run to safe stocks. When they're more confident, safe stocks underperform the market.Coca-Cola has been underperforming the market for years, outside some of these small blips when its security was prized more than usual. Can investors expect more of the same this year?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
