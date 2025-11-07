Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

07.11.2025 12:00:00

Where Will Coca-Cola Stock Be in 1 Year?

Investors were all fired up about Coca-Cola (NYSE: KO) stock a few months ago when the market was down and growth stocks went tumbling. That's one of the ways the market works. When there's worry, investors run to safe stocks. When they're more confident, safe stocks underperform the market.Coca-Cola has been underperforming the market for years, outside some of these small blips when its security was prized more than usual. Can investors expect more of the same this year?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Coca-Cola Co.mehr Analysen

23.10.25 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
22.10.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 Coca-Cola Buy UBS AG
22.10.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
