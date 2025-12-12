Costco Wholesale Aktie
ISIN: ARDEUT110863
|
12.12.2025 01:45:00
Where Will Costco Stock Be in 1 Year?
You may have heard Warren Buffett refer to his ideal investments as "wonderful companies at fair prices," but Costco Wholesale (NASDAQ: COST), a stock Buffett's holding company Berkshire Hathaway held until 2020, is today an example of a "wonderful company at a super-rich price."Currently trading at 44 times forward earnings, Costco has a valuation more akin to that of a tech stock than a retail stock. Yet, while the company's numerous strengths, including its economic moat and steady membership fee revenue stream, help justify this high multiple, the stock, after an extended period of mixed price performance, it could remain rangebound over the next twelve months.
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|27 400,00
|-1,30%