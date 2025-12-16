:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
16.12.2025 11:15:00
Where Will Eli Lilly Be in 10 Years?
Eli Lilly (NYSE: LLY) is executing very well right now, and Wall Street is aware of that. The stock's price-to-earnings (P/E) ratio of 50 is below its five-year average of 54, but very high on an absolute basis. For reference, the S&P 500 index has a P/E ratio of 28.5. Before you buy shares in Lilly, think about what might happen over the next decade.The big story around Eli Lilly is the success of its GLP-1 drugs Mounjaro (for diabetes) and Zepbound (for weight loss). They are currently leading the market for this type of medication. The impact on the company's business is significant, with Mounjaro's sales rising 109% year over year in the third quarter of 2025. Zepbound performed even better, with sales increasing by 185%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.