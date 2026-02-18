IonQ Aktie
Where Will IonQ Be in 1 Year?
Where Will IonQ Be in 1 Year?

Quantum computing has grabbed the attention of many investors over the past few years as they seek new tech trends beyond artificial intelligence (AI). The possibility of a quantum computing market that could be worth as much as $170 billion by 2040, as consulting firm BCG projects, certainly sounds promising.That type of optimism has helped lift IonQ (NYSE: IONQ) stock 503% higher over the past three years. But lately, things haven't been as rosy for IonQ shareholders, as the stock has fallen about 9% over the past 12 months.So, where is IonQ headed over the next year? If you're a shareholder, I don't think things look too good.
