Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
|
27.10.2025 14:53:33
Where Will Marvell Technology Be in 5 Years?
Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) may not be as flashy as Nvidia (NASDAQ: NVDA), but it's critical to artificial intelligence (AI) infrastructure. With a 32% upside forecast and analyst backing, this underrated chip stock could quietly surge. But slowing data center growth and big tech competition raise red flags. Is this a high-risk, high-reward opportunity -- or a ticking time bomb?Stock prices used were the market prices of Oct. 21, 2025. The video was published on Oct. 24, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marvell Technology Group Ltd.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Marvell Technology Group Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.