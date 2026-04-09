Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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09.04.2026 14:46:00
Where Will NuScale Power Stock Be in 3 Years?
NuScale Power (NYSE: SMR) will be one of the most exciting stocks to watch over the next few years. The company should benefit directly from a surge of renewed interest in nuclear energy. This opportunity could be valued at up to $10 trillion globally. Nuclear is experiencing a renaissance thanks to one rapidly growing industry: artificial intelligence (AI). Over the next three years, here's what to expect from NuScale Power as a business and as a stock.If you leaf through NuScale Power's recent investor presentation, you'll see clear references to rising electricity demand for the AI industry. After more than a decade of flatlined growth, electricity demand is once again expected to rise by around 4% annually through 2030.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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