07.02.2026 01:09:00
Where Will Rigetti Computing Go Next?
Like its pure-play quantum computing peers, Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) has seen incredible stock returns recently. As of this writing on Feb. 4, 2026, share prices are up by 1,420% in the past 15 months. The jump is a few steps behind D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) gaining 1,910% over the same period, but far ahead of IonQ's (NYSE: IONQ) 770% rise.Rigetti investors expect quantum computing to disrupt many industries in the long run. From encryption and genetic analysis to financial forecasting, quantum's probabilistic calculations should eventually run circles around today's digital computers.And Rigetti isn't laser-focused on a single aspect of this opportunity. Instead, it wants to offer a full stack of quantum computing solutions, from hardware manufacturing and system design to management software and cloud-based service delivery. Presenting the whole package as a unit could make Rigetti popular with deep-pocketed enterprise customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
