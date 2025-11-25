:be Aktie

:be für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 13:06:00

Where Will UPS Be in 1 Year?

UPS (NYSE: UPS) is undergoing a major strategic transformation. The global logistics company is shrinking its business to grow its margins and profitability. It's a bold strategy that the company hopes will enhance shareholder value over the long term. The company is in a transitional phase right now. Here's a look at where it expects to be in one year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten