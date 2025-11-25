:be Aktie
Where Will UPS Be in 1 Year?
UPS (NYSE: UPS) is undergoing a major strategic transformation. The global logistics company is shrinking its business to grow its margins and profitability. It's a bold strategy that the company hopes will enhance shareholder value over the long term. The company is in a transitional phase right now. Here's a look at where it expects to be in one year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
