Freshwork a Aktie
WKN DE: A3C28Z / ISIN: US3580541049
|
23.11.2025 15:54:09
Whetstone Sells All Freshworks Shares
Freshworks (NASDAQ:FRSH) was fully liquidated from Whetstone Capital Advisors, LLC’s portfolio per a Nov. 14, SEC filing,. The position previously accounted for $7.3 million at the end of the second quarter.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, Whetstone Capital Advisors, LLC sold all of its Freshworks shares. The transaction involved selling 492,234 shares, valued at about $7.3 million at the end of June.Freshworks Inc. offers cloud-based software-as-a-service (SaaS) solutions for customer engagement, IT service management, and sales automation. It serves a diverse customer base ranging from small businesses to large enterprises worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Freshworks Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Freshworks A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Freshworks A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Freshworks A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.07.25