Freshwork a Aktie

Freshwork a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C28Z / ISIN: US3580541049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.11.2025 15:54:09

Whetstone Sells All Freshworks Shares

Freshworks (NASDAQ:FRSH) was fully liquidated from Whetstone Capital Advisors, LLC’s portfolio per a Nov. 14, SEC filing,. The position previously accounted for $7.3 million at the end of the second quarter.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, Whetstone Capital Advisors, LLC sold all of its Freshworks shares. The transaction involved selling 492,234 shares, valued at about $7.3 million at the end of June.Freshworks Inc. offers cloud-based software-as-a-service (SaaS) solutions for customer engagement, IT service management, and sales automation. It serves a diverse customer base ranging from small businesses to large enterprises worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Freshworks Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten