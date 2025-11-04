Ausblick: Freshworks A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Freshworks A stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,128 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Freshworks A -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 208,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,582 USD, gegenüber -0,320 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 825,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 720,4 Millionen USD generiert worden waren.

