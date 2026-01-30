Whirlpool: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Whirlpool hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -7,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Whirlpool in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,10 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,66 USD. Im Vorjahr hatte Whirlpool -5,870 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 15,52 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,61 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at