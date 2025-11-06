|
06.11.2025 06:31:29
Whirlpool Of India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Whirlpool Of India äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,26 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Whirlpool Of India ein EPS von 4,10 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 16,47 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Whirlpool Of India 17,13 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,22 INR sowie einem Umsatz von 17,37 Milliarden INR gerechnet.
