White River Bancshares legte Quartalsergebnis vor

White River Bancshares ließ sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat White River Bancshares die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat White River Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 23,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at