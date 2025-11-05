8X8 Aktie
WKN: 907912 / ISIN: US2829141009
|
05.11.2025 18:13:38
Why 8x8 Stock Is Soaring Today
Shares of 8x8 (NASDAQ: EGHT) jumped as much as 27.7% on Wednesday morning, peaking at 10:30 a.m. ET. The cloud-based voice and video communications specialist posted Q2 2026 results on Tuesday evening, exceeding Wall Street's consensus estimates while setting bullish guidance targets for the next two quarters.Q2 sales for 8x8 rose 1.7% year over year to $184.1 million. This was the second positive top-line change in a row after a long string of shrinking sales. On the bottom line, adjusted earnings held steady at $0.09 per diluted share. The Street consensus had pointed to earnings near $0.07 per share on revenues in the neighborhood of $178 million.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 8X8mehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: 8X8 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: 8X8 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: 8X8 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: 8X8 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.05.25
|Ausblick: 8X8 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu 8X8mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|8X8
|1,90
|24,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.