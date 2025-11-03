Ausblick: 8X8 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

8X8 wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,070 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll 8X8 in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 178,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 181,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,298 USD, gegenüber -0,210 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 714,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 715,1 Millionen USD generiert wurden.

