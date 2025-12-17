nCino Aktie
WKN DE: A2P7VE / ISIN: US63947U1079
|
17.12.2025 19:43:32
Why a $125 Million Exit From nCino Matters as Shares Are Down 29% This Past Year
On November 14, New York City-based Insight Holdings Group disclosed a full exit from nCino (NASDAQ:NCNO), selling nearly 4.5 million shares for an estimated $124.7 million.According to a November 14 SEC filing, Insight Holdings Group liquidated its entire holding in nCino (NASDAQ:NCNO) during the third quarter. The firm sold nearly 4.5 million shares, with the estimated trade value based on quarterly average pricing at $124.7 million. The fund’s reportable U.S. equity assets fell by 32% quarter over quarter, reflecting broader portfolio downsizing.Insight's nCino position previously represented 5.2% of AUM as of the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
