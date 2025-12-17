Sense Holdings Aktie
Why a $58 Million Bet on StubHub Stock Still Makes Sense Despite a 40% Post-IPO Drop in Share Price
New York City-based Insight Holdings Group disclosed a new position in StubHub Holdings (NYSE:STUB), acquiring approximately $57.9 million of stock, according to a November 14 SEC filing.Insight Holdings Group initiated a new stake in StubHub Holdings (NYSE:STUB), reporting ownership of 3.4 million shares valued at $57.9 million as of September 30, per its quarterly Form 13F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 14. The new position constituted 3.6% of the fund’s reported U.S. equity assets.Top five holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
