ISIN: US29385H1068
|
05.03.2026 01:22:05
Why Accel Entertainment Stock Accelerated Higher Today
Why Accel Entertainment Stock Accelerated Higher Today

A record revenue line and a near-doubling of headline net income pushed Accel Entertainment's (NYSE: ACEL) stock to a double-digit gain on Wednesday. On the back of the company's estimates-beating fourth quarter, investors eagerly snapped up its shares, and they closed the trading session 18% higher in price.Accel is a distributed gaming operator, i.e. it specializes in the installation and operation of casino games. It reported fourth-quarter and full-year 2025 results just after market close on Tuesday. Both periods featured new all-time revenue highs for the company. For the quarter, the top line expanded by almost 8% year-over-year to more than $341 million. The average analyst estimate for the metric was under $336 million.
