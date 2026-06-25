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25.06.2026 21:11:40
Why Acuity Brands Stock Is Soaring Today
Rising to a level it hasn't reached in months, Acuity Brands (NYSE: AYI) stock is rocketing higher today after the company reported strong third-quarter 2026 financial results this morning. At the opening of today's market session, shares of the industrial lighting company were priced at $349.89, a level it hasn't seen since mid-January.As of 2:40 p.m. ET, shares of Acuity are up 19.8%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Acuity Brands Inc.
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