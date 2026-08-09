AdaptHealth a Aktie
WKN DE: A2PU9W / ISIN: US00653Q1022
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09.08.2026 18:53:03
Why AdaptHealth Stock Plummeted This Week
AdaptHealth (NASDAQ: AHCO) stock got crushed this week after the company reported disappointing quarterly results. The company's share price ended the week's trading down 47% from where it stood at the end of the previous week's market close.AdaptHealth reported its second-quarter results before the market opened on Aug. 4, with both sales and earnings for the period coming in below the market's expectations. With the big pullback this week, AdaptHealth stock is now down 38% over the last year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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