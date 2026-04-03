Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
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03.04.2026 15:30:00
Why AeroVironment Stock Crashed 27% in March
Shares of AeroVironment (NASDAQ: AVAV) had a tough month in March, falling as much as 27.4%, according to data supplied by S&P Global Market Intelligence.The catalyst that sent the drone maker lower was the fallout from its weak earnings report and the loss of a key contract.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Aerovironment IncShs
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09.03.26
|Ausblick: Aerovironment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.12.25
|Ausblick: Aerovironment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Aerovironment IncShs
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