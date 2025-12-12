Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
|
12.12.2025 16:10:37
Why AeroVironment Stock Sank This Week
Shares of up-and-coming unmanned defense systems provider, AeroVironment (NASDAQ: AVAV), are down 10% this week as of market close on Thursday.The next-gen defense contractor reported second-quarter earnings on Tuesday that exceeded Wall Street's sales expectations but missed its adjusted net income expectations by a wide margin.AeroVironment's organic sales grew by 22% during Q2, but increased by 151% when including the company's recent acquisition of defense technology solutions provider BlueHalo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aerovironment IncShsmehr Nachrichten
|
08.12.25
|Ausblick: Aerovironment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.09.25
|Ausblick: Aerovironment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.06.25
|Ausblick: Aerovironment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)