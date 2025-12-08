Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Aerovironment Aktie

WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088

08.12.2025 07:01:06

Ausblick: Aerovironment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aerovironment wird am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,781 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 189,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Aerovironment nach den Prognosen von 15 Analysten 469,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 148,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 188,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,65 USD im Vergleich zu 1,55 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden USD, gegenüber 820,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

