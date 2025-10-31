Real Estate Aktie
Why Alexandria Real Estate Equities Was Diving This Week
A disappointing quarterly earnings report and an analyst's recommendation downgrade combined to put the hurt on Alexandria Real Estate Equities (NYSE: ARE) stock over the past few trading days. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, shares of the real estate investment trust (REIT) had shed over 27% of their value week to date as of early Friday morning. The gloom descended early in the week. On Monday, following market close, Alexandria took the wraps off its third-quarter performance. For the period, the REIT suffered drops in both total revenue and funds from operations (FFO) not according to generally accepted accounting principles (GAAP). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
