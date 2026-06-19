Aligh a Aktie
WKN DE: A2PFQ3 / ISIN: US01626N1019
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19.06.2026 22:46:55
Why Alight Stock Withered This Week
Workplace solutions company Alight (NYSE: ALIT) wasn't working well for its investors in the holiday-shortened trading week.The company formally announced a major financial engineering move, and while that was expected, market players clearly weren't encouraged. Collectively, they reduced the stock's price by almost 12% over the period, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.On Thursday morning, Alight announced that it was enacting a 1-for-20 reverse stock split of its class A common stock, a move ratified in a shareholder vote earlier this month. The company said the split should become effective after market close on Tuesday, June 30. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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