Altria Group Aktie
ISIN: ARDEUT110327
|
01.05.2026 01:55:14
Why Altria Stock Popped Today
Shares of Altria Group (NYSE: MO) climbed on Thursday after the tobacco titan's profits surpassed investors' expectations. Image source: Getty Images.Altria's revenue net of excise taxes rose 5.3% year over year to $4.8 billion in the first quarter. The gains were driven by a 5.2% rise in the cigarette maker's smokeable products revenue net of excise taxes, to $4.1 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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