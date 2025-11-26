Ambarella Aktie
WKN DE: A1J58B / ISIN: KYG037AX1015
|
26.11.2025 16:28:44
Why Ambarella Stock Just Crashed
Ambarella (NASDAQ: AMBA) stock tumbled 14.4% through 10 a.m. ET Wednesday morning despite beating easily on earnings last night.Analysts forecast the maker of image-processing semiconductor chips would earn $0.21 per share on quarterly sales of $104.1 million; Ambarella actually reported a $0.27 per share profit and sales of $106.5 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
