Erste Schätzungen: Ambarella zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ambarella wird voraussichtlich am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,207 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ambarella ein EPS von -0,580 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Ambarella nach den Prognosen von 11 Analysten 104,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,492 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,840 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 379,8 Millionen USD, gegenüber 284,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at