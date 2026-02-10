Amentum Holdings Aktie

WKN DE: A40PX2 / ISIN: US0239391016

10.02.2026 16:44:45

Why Amentum Holdings Stock Just Crashed

Chantilly, Va.-based engineering firm Amentum Holdings (NYSE: AMTM) stock tumbled 9.6% through 10:15 a.m. ET Tuesday after reporting mixed results in its Q1 2026 earnings report this morning.Heading into the report, analysts forecast Amentum would earn $0.52 per share on $3.3 billion in quarterly sales. Amentum beat the earnings forecast with a $0.52 profit, but missed on sales, reporting just over $3.2 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
