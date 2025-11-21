Amer Sports Corporation Aktie
WKN: 914583 / ISIN: US0235122050
|
21.11.2025 18:45:47
Why Amer Sports Stock Was Winning big This Week
This week, investors were as enthusiastic about Amer Sports (NYSE: AS) as they were about their favorite teams.On the back of a beat-and-raise quarter reported by the company, and a clutch of subsequent price target raises from analysts, it's been riding high in recent days. Amer's share price was up by over 14% week-to-date as of early afternoon Friday, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence. Amer's third-quarter earnings release was published Tuesday morning. The company reported a 30% year-over-year increase in revenue to just under $1.76 billion. Far more impressively, its net income not according to generally accepted accounting principles (GAAP) soared by 161% to $185 million, or $0.33 per share. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amer Sports Corporation (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Amer Sports Corporation (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.