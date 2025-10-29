American Electric Power Aktie

WKN: 850222 / ISIN: US0255371017

29.10.2025 18:57:05

Why American Electric Power Stock Just Popped

American Electric Power (NASDAQ: AEP) stock gained 5.5% through 1:15 p.m. ET Wednesday despite missing on earnings this morning.Heading into the utility company's third-quarter report, analysts forecast AEP would earn $1.81 per share on $5.6 billion in revenue. AEP apparently missed by a penny, though, reporting only $1.80 per share and sales of only $5.4 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
