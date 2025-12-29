AngloGold Ashanti Aktie
WKN: 915102 / ISIN: US0351282068
|
29.12.2025 18:17:00
Why Anglogold Ashanti Stock Dropped Today
Anglogold Ashanti (NYSE: AU) stock tumbled 6.5% through noon ET Monday on a big reversal of the precious metals trade.As CNBC reports, silver hit an all-time high price north of $80 an ounce last night, but dropped dramatically this morning as traders took profits, falling as low as $70.25 per ounce. At last report, silver prices were still down approximately 7.1% at $71.70 per ounce, and gold prices were down 4.3% at $4,357.60. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
