WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001

20.01.2026 23:50:13

Why Applied Digital Stock Fell Today

Shares of Applied Digital (NASDAQ: APLD) fell on Tuesday, finishing the day down 5.2%. The drop comes as the S&P 500 and the Nasdaq Composite both had their worst day in months, losing 2.1% and 2.4%, respectively. The artificial intelligence (AI) data center company's stock was caught up in a major market sell-off as investors reacted to President Trump's continued attempts to acquire Greenland.President Trump has continued to demand U.S. control of Greenland, an independent territory of Denmark. The President has threatened to impose increased tariffs on seven European Union (E.U.) members and the United Kingdom (U.K.) if they continue to block a U.S. takeover, and today, when asked how far he would be willing to go to secure control, the President answered, "You'll find out."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
