Why Applied Digital Stock Fell Today
Shares of Applied Digital (NASDAQ: APLD) fell on Tuesday, finishing the day down 5.2%. The drop comes as the S&P 500 and the Nasdaq Composite both had their worst day in months, losing 2.1% and 2.4%, respectively. The artificial intelligence (AI) data center company's stock was caught up in a major market sell-off as investors reacted to President Trump's continued attempts to acquire Greenland.President Trump has continued to demand U.S. control of Greenland, an independent territory of Denmark. The President has threatened to impose increased tariffs on seven European Union (E.U.) members and the United Kingdom (U.K.) if they continue to block a U.S. takeover, and today, when asked how far he would be willing to go to secure control, the President answered, "You'll find out."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
