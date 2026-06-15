Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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15.06.2026 21:53:39
Why Archer Aviation Stock Is Soaring Today
Archer Aviation (NYSE: ACHR) stock is soaring on Monday in a day of strong bullish trading for the broader market. As of 1 p.m. ET, the company's share price was up 9.8% in the daily session. Meanwhile, the S&P 500 had jumped 1.9%, and the Nasdaq Composite had surged 3.1%.The stock market is roaring higher today thanks to news that the U.S. and Iran have reached a preliminary agreement to end the war. While Archer stock is getting a big pop today, it's actually still down 26% across 2026's trading.Image source: Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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