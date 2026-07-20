Aviation Holdings Group Aktie
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20.07.2026 18:53:36
Why Archer Aviation Stock Took Flight on Monday
Shares of Archer Aviation (NYSE: ACHR) charged sharply higher Monday morning, gaining as much as 19.8%. As of 12:50 p.m. ET, the stock was still up 18.9%.The catalyst that sent the electric vertical takeoff-and-landing (eVTOL) aircraft specialist higher was the launch of the company's jointly developed autonomous vertical lift aircraft.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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