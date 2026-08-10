People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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10.08.2026 11:01:04
Why Are So Many People Upset About Flock Cameras?
Flock Safety’s automated license plate-reading cameras, used by thousands of law enforcement agencies in the U.S., have drawn intense criticism from civil liberties groups.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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