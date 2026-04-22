Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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22.04.2026 11:32:18
Why are UK prices rising more quickly?
The war in Iran has pushed UK Inflation further above the Bank of England's 2% target.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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