Arista Networks Aktie
WKN DE: A11099 / ISIN: US0404131064
|
05.11.2025 18:27:10
Why Arista Networks Stock Is Sinking Today
Despite reporting third-quarter results that beat analyst expectations across the board, shares of artificial intelligence (AI)-focused networking provider Arista Networks (NYSE: ANET) slumped on Wednesday. By 11:35 a.m. ET, the stock was down about 7.1%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Arista reported third-quarter revenue of $2.308 billion, up 27.5% year over year and slightly higher than the average analyst estimate. Adjusted earnings per share came in at $0.75, up from $0.60 in the prior-year period and $0.04 higher than analyst expectations. "We are proud to have delivered 25% non-GAAP EPS growth in this quarter, a reflection not only of strong demand, but also of the disciplined execution of our strategic roadmap," said Arista CFO Chantelle Breithaupt.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arista Networks Incmehr Nachrichten
|
13.06.25
|Arista Networks-Aktie im Minus: Analyst warnt vor starker Konkurrenz durch NVIDIA (finanzen.at)
Analysen zu Arista Networks Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Arista Networks Inc
|391,30
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.